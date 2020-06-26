Jasikevicius için girişim

Jasikevicius, Kaunas'ta halen 850 bin euro kazanıyor. Obradovic'in Barcelona'nın da istediği eski öğrencisinin Fenerbahçe'nin başına geçmesi için aracılık ettiği iddia edildi. Jasikevicius olmazsa alternatifler adaylar ise Erdem Can, Ufuk Sarıca ve Orhun Ene.





