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26 Haziran 2020, Cuma
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Jasikevicius için girişim

Jasikevicius için girişim

Beko ayrılan 'in yerine Sarunas Jasikevicius'a teklif yaptı. Litvanyalı antrenöre, yıllık 1.5 milyon euro önerildiği belirtiliyor.

Jasikevicius, Kaunas'ta halen 850 bin euro kazanıyor. Obradovic'in 'nın da istediği eski öğrencisinin 'nin başına geçmesi için aracılık ettiği iddia edildi. Jasikevicius olmazsa alternatifler adaylar ise Erdem Can, ve .



  1. 26.6.2020
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