Jasikevicius için girişim
Fenerbahçe Beko ayrılan Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius'a teklif yaptı. Litvanyalı antrenöre, yıllık 1.5 milyon euro önerildiği belirtiliyor.
Jasikevicius, Kaunas'ta halen 850 bin euro kazanıyor. Obradovic'in Barcelona'nın da istediği eski öğrencisinin Fenerbahçe'nin başına geçmesi için aracılık ettiği iddia edildi. Jasikevicius olmazsa alternatifler adaylar ise Erdem Can, Ufuk Sarıca ve Orhun Ene.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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