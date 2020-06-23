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23 Haziran 2020, Salı
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Pellegrini'nin menajerinden bomba açıklama! ...

Pellegrini'nin menajerinden bomba açıklama! Fenerbahçe...

Bu sezondan umudu kesen 'de yeni sezonun planları yapılmaya başlandı. Jesus Martinez, sarı-lacivertli kulüple 10 gün içinde planlı bir görüşme yapacaklarını söyledi. Pellegrini’nin Fenerbahçe’yi çok beğendiğini belirtti.

Bu sezondan umudu kesen 'de yeni sezonun planları yapılmaya başlandı. Öncelikle hoca konusunu çözümlemek isteyen sarı-lacivertli ekip, ünlü teknik direktör ile masaya oturmaya hazırlanıyor... Şilili hocanın menajeri Juan Martinez dün yaptığı açıklamada, "10 gün içerisinde Fenerbahçe ile (muhtemelen 'da) planlanmış bir görüşmemiz olacak" dedi. Martinez, Pellegri'nin 'yi, taraftarları ve Fenerbahçe'yi çok beğendiğini de ifade etti.

EN İYİSİNİ SEÇECEK
Başkan 'un boşta olan 66 yaşındaki tecrübeli hocayı, maddi şartlarda anlaşmaları halinde takımın başına getirmek istediği öğrenildi. ve 'den çalışan Pellegrini'nin menajeri, Fenerbahçe dışında , ve Dubai'den teklifler aldıklarını belirterek, "Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisine o karar verecek ve bize söyleyecek" dedi.

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  1. 23.6.2020
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