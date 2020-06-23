Pellegrini'nin menajerinden bomba açıklama! Fenerbahçe...

Bu sezondan umudu kesen Fenerbahçe'de yeni sezonun planları yapılmaya başlandı. Öncelikle hoca konusunu çözümlemek isteyen sarı-lacivertli ekip, ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini ile masaya oturmaya hazırlanıyor... Şilili hocanın menajeri Juan Martinez dün yaptığı açıklamada, "10 gün içerisinde Fenerbahçe ile (muhtemelen İstanbul'da) planlanmış bir görüşmemiz olacak" dedi. Martinez, Pellegri'nin Türkiye'yi, taraftarları ve Fenerbahçe'yi çok beğendiğini de ifade etti.



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Başkan Ali Koç'un boşta olan 66 yaşındaki tecrübeli hocayı, maddi şartlarda anlaşmaları halinde takımın başına getirmek istediği öğrenildi. Real Madrid ve Manchester City'den çalışan Pellegrini'nin menajeri, Fenerbahçe dışında İspanya, İtalya ve Dubai'den teklifler aldıklarını belirterek, "Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisine o karar verecek ve bize söyleyecek" dedi.