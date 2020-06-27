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27 Haziran 2020, Cumartesi
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ülkesine gitti

Miha Zajc ülkesine gitti

'nin Sloven futbolcusu ailevi nedenlerden dolayı yönetimden izin alarak ülkesine gitti. Zajc'ın hafta sonunu ailesiyle geçirip, 'a döneceği bildirildi. oyuncu, maçında forma giymeyecek. Zajc'ın alacakları nedeniyle 'ya başvurduğu iddia edilmişti.

'nin Sloven futbolcusu ailevi nedenlerden dolayı yönetimden izin alarak ülkesine gitti. Zajc'ın hafta sonunu ailesiyle geçirip, 'a döneceği bildirildi. oyuncu, maçında forma giymeyecek. Zajc'ın alacakları nedeniyle 'ya başvurduğu iddia edilmişti.

  1. 27.6.2020
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