Miha Zajc ülkesine gitti
Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc ailevi nedenlerden dolayı yönetimden izin alarak ülkesine gitti. Zajc'ın hafta sonunu ailesiyle geçirip, İstanbul'a döneceği bildirildi. Genç oyuncu, Malatyaspor maçında forma giymeyecek. Zajc'ın alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc ailevi nedenlerden dolayı yönetimden izin alarak ülkesine gitti. Zajc'ın hafta sonunu ailesiyle geçirip, İstanbul'a döneceği bildirildi. Genç oyuncu, Malatyaspor maçında forma giymeyecek. Zajc'ın alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğu iddia edilmişti.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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