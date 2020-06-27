Mert Hakan Yandaş Emre'nin izinde - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş Emre'nin izinde

Mert Hakan Yandaş Emre'nin izinde

Mert Hakan Yandaş Emre'nin izinde

'nin anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, kendisine Avrupa'da , 'de Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını söyledi.

Başarılı oyuncu daha önce verdiği bir röportajda Emre için, "Örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Onu örnek alıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yandaş, Avrupa'da ise Hırvat yıldız Modric'i beğendiğini açıkladı.

  1. 27.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Hakan Yandaş Emre'nin izinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA