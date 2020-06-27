Mert Hakan Yandaş Emre'nin izinde
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, kendisine Avrupa'da Luka Modric, Türkiye'de Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını söyledi.
Başarılı oyuncu daha önce verdiği bir röportajda Emre için, "Örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Onu örnek alıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yandaş, Avrupa'da ise Hırvat yıldız Modric'i beğendiğini açıkladı.
- 27.6.2020
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