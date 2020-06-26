Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcunun ayrılığına ilişkin sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

26 Haziran 2020 Cuma 08:06 Güncelleme: 26.06.2020 08:06
Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla'nın takımdan ayrılmasının ardındaki sır perdesi aralandı.

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Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo...

Şilili oyuncunun takım içinde yaşadığı bir olay dolayısıyla ipleri tamamen kopardığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo...

Sarı-lacivertli yönetim ödemelerde sıkıntı yaşanan süreçte, maaşları eşit şekilde ödemek yerine, kendileri açısından önemli oyuncuların paralarını yatırmayı tercih etti.

Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo...

Örneğin Luiz Gustavo'nun maaşı tam olarak ödenirken, Isla'ya son 7 aylık maaşı yatırılmadı.

Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo...

Sabah'ta yer alan habere göre Şilili oyuncu bir gün Samandıra'da maaşların aksaması dolayısıyla yaşadığı sıkıntıyı Gustavo ile paylaştı.

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