Fenerbahçe'de Isla gerçeği! Luiz Gustavo...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcunun ayrılığına ilişkin sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...