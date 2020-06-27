Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe yönetimi transferde hızlı hareket ediyor. Önceliği yerli isimlere veren sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerini bitirerek gözünü yurt dışına çevirdi. Takımdaki eksik bölgeleri bir bir doldurmayı planlayan Kanarya, süper Tangocu'yu gözüne kestirdi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:39
Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı...

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Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertli takımın, Velez Sarsfield'de kiralık oynayan Arjantinli sol açık Ricardo Centurion için devrede olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Bonservisi Racing Club'da olan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayında gittiği Sarsfield'de 8 maçta 2 gol+2 asistle dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'nin Racing'le 1 yıl sözleşmesi kalan Centurion'u kiralamak ya da uygun bir bedelle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Futbola Racing Club'un altyapısında başlayan Ricardo Centurion 'gezgin' oyunculardan. Kariyerinde Genoa, Sao Paulo, Boca Juniors ve son olarak Velez Sarsfield takımlarının formasını giydi.

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