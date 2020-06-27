Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe yönetimi transferde hızlı hareket ediyor. Önceliği yerli isimlere veren sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerini bitirerek gözünü yurt dışına çevirdi. Takımdaki eksik bölgeleri bir bir doldurmayı planlayan Kanarya, süper Tangocu'yu gözüne kestirdi.