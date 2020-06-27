Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe yönetimi transferde hızlı hareket ediyor. Önceliği yerli isimlere veren sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerini bitirerek gözünü yurt dışına çevirdi. Takımdaki eksik bölgeleri bir bir doldurmayı planlayan Kanarya, süper Tangocu'yu gözüne kestirdi.
27 Haziran 2020 Cumartesi 06:39
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Yenisezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı...
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Sarı-lacivertli takımın, Velez Sarsfield'de kiralık oynayan Arjantinli sol açık Ricardo Centurion için devrede olduğu belirtiliyor.
Bonservisi Racing Club'da olan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayında gittiği Sarsfield'de 8 maçta 2 gol+2 asistle dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Racing'le 1 yıl sözleşmesi kalan Centurion'u kiralamak ya da uygun bir bedelle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU FutbolaRacing Club'un altyapısında başlayan Ricardo Centurion 'gezgin' oyunculardan. Kariyerinde Genoa, Sao Paulo, Boca Juniors ve son olarak Velez Sarsfield takımlarının formasını giydi.