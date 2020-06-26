Mert Hakan Yandaş transferinin altında yatan Emre Belözoğlu gerçeği! Aylar önce...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Mert Hakan Yandaş transferi savaşının perde arkası aralanmaya devam ediyor. Mert Hakan'ın, Galatasaray ile ön protokol imzalamasına rağmen Fenerbahçe'yle anlaşmasının altındaki Emre Belözoğlu gerçeği ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri