Mert Hakan Yandaş transferinin altında yatan Emre Belözoğlu gerçeği! Aylar önce...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Mert Hakan Yandaş transferi savaşının perde arkası aralanmaya devam ediyor. Mert Hakan'ın, Galatasaray ile ön protokol imzalamasına rağmen Fenerbahçe'yle anlaşmasının altındaki Emre Belözoğlu gerçeği ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
26 Haziran 2020 Cuma 16:51
Güncelleme: 26.06.2020 16:51
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Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un zirve yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş, transfer gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aylar önce ön protokol imzaladığı Galatasaray ile bir anda bağları koparan Yandaş, ezeli rakip Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.
Sarı-kırmızılı ekibin teklifini düşük bulan Mert Hakan, daha yüksek imza parası ve maaş karşılığında sarı-lacivertli formayı giymeyi kabul etti.
ÇALIMBAY DA AÇIKLADI
Geçtiğimiz günlerde Milliyet yazarı Bilal Meşe ile konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Fenerbahçe ile anlaştı, gidiyor" sözleriyle transfer açıkladı.
CİMBOM DAVA AÇACAK
Mert Hakan Yandaş ile aylar önceden ön protokol imzalayan Galatasaray ise oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.