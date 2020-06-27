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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Tolgay: ’ya başvurmadım

Tolgay: FIFA’ya başvurmadım

, alacakları için 'ya gittiği iddialarını yalanladı. İnstagram hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, "Bugün kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır" dedi.

, alacakları için 'ya gittiği iddialarını yalanladı. İnstagram hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, "Bugün kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır" dedi.

  1. 27.6.2020
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