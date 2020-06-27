Tolgay: FIFA’ya başvurmadım

Tolgay Arslan, alacakları için FIFA'ya gittiği iddialarını yalanladı. İnstagram hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, "Bugün kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır" dedi.