Tolgay: FIFA’ya başvurmadım
Tolgay Arslan, alacakları için FIFA'ya gittiği iddialarını yalanladı. İnstagram hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, "Bugün kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır" dedi.
Tolgay Arslan, alacakları için FIFA'ya gittiği iddialarını yalanladı. İnstagram hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, "Bugün kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır" dedi.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tolgay: FIFA’ya başvurmadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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