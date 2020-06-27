Hasan Ali sezon sonu karar verecek
Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan, kararlarını sezon bitince açıklayacaklarını söyledi...
"Birçok kulübün Hasan Ali'ye ilgisi var" diyen Türkcan, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamadık hala. 10 gün önce Emre Belözoğlu ile görüştüm. Sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağız. İlgilenen diğer takımlarla da o zaman görüşeceğiz. Lig devam ederken böyle bir görüşme yapmak ne bana ne de oyuncuma yakışır. Sezon biter bitmez kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Ali sezon sonu karar verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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