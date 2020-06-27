Hasan Ali sezon sonu karar verecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Hasan Ali sezon sonu karar verecek

sezon sonu karar verecek

Hasan Ali sezon sonu karar verecek

Sözleşmesi bitecek olan Kaldırım'ın menajeri , kararlarını sezon bitince açıklayacaklarını söyledi...

"Birçok kulübün 'ye ilgisi var" diyen Türkcan, " ile yeni sözleşme imzalamadık hala. 10 gün önce Emre Belözoğlu ile görüştüm. Sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağız. İlgilenen diğer takımlarla da o zaman görüşeceğiz. Lig devam ederken böyle bir görüşme yapmak ne bana ne de oyuncuma yakışır. Sezon biter bitmez kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 27.6.2020
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