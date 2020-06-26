Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

Sezona iddialı bir giriş yapan ancak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de gözler tamamen yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler, gelecek sene sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transfer operasyonunda 3 ismin peşine düştü. Fenerbahçe biri Barcelona'dan olmak üzere 3 transferi bitirmek için düğmeye bastı.
26 Haziran 2020 Cuma 06:39
Güncelleme: 26.06.2020 06:39
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Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
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Sarı-lacivertliler biri Barcelona'dan olmak üzere 3 isim için harekete geçti.
İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonundan detaylar...
İLK HEDEF JESUS! Kanarya, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'la ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen 29 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapılacağı bildirildi.
Savunmada bu sezon büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte yönetimin, Jesus'u renklerine katarak sorunu çözmeyi planladığı ifade ediliyor.
Transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu'nun da tecrübeli oyuncuyu beğendiği ve çok istediği dile getirildi.