Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

Sezona iddialı bir giriş yapan ancak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de gözler tamamen yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler, gelecek sene sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transfer operasyonunda 3 ismin peşine düştü. Fenerbahçe biri Barcelona'dan olmak üzere 3 transferi bitirmek için düğmeye bastı.

26 Haziran 2020 Cuma 06:39 Güncelleme: 26.06.2020 06:39
Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

Sarı-lacivertliler biri Barcelona'dan olmak üzere 3 isim için harekete geçti.

İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonundan detaylar...

Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

İLK HEDEF JESUS!
Kanarya, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'la ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen 29 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

Savunmada bu sezon büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte yönetimin, Jesus'u renklerine katarak sorunu çözmeyi planladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

Transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu'nun da tecrübeli oyuncuyu beğendiği ve çok istediği dile getirildi.

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