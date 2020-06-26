Fenerbahçe'ye 1'i Barcelona'dan 3 transfer!

Sezona iddialı bir giriş yapan ancak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de gözler tamamen yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler, gelecek sene sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transfer operasyonunda 3 ismin peşine düştü. Fenerbahçe biri Barcelona'dan olmak üzere 3 transferi bitirmek için düğmeye bastı.