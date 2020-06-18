Fenerbahçe gülmeyi unuttu!
Ligden sonra kupaya da havlu atan Fenerbahçe gülmeyi unuttu. Sarı-lacivertli takımın kupa hasreti 6 sezona çıktı. Kadıköy'de Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serileri sona erdi. Geleceğe dönük ışık da yok.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek bir sezonu daha hüsranla kapattı. Büyük oy farkıyla başkan seçilen Ali Koç, görevdeki 2. yılında da taraftarın yüzünü güldürmeyi başaramadı. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Kanarya, uzun süre düşme potasında geçirdiği ligi son haftalardaki atağıyla 6. sırada tamamlamıştı. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elendi.
KADIKÖY DÜŞTÜ
Fenerbahçe, Ali Koç ile Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı sahasında 20 yılı aşkın yenilmezlik serilerini de kaybetti. Ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 21 yıl sonra 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde yaklaşık 23 yıldır mağlup olmadığı Trabzonspor'a da 3-1 boyun eğdi. Kadıköy kalesi yıkıldı.
"GİT ARTIK ALİ KOÇ!"
Kötü gidişat yönetimin, taraftar nezdindeki kredisini tüketti. Trabzonspor yenilgisinin ardından sosyal medyada Ali Koç'a ciddi eleştiriler+istifa çağrısı yapıldı. Taraftarlar, "Geldiğinden beri yüzümüz gülmedi. 21 yıllık seriyi bitirdin. Takımı az kalsın küme düşürüyordun. Şimdi Trabzon'a evinde maçı verdin. Git artık" dedi.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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