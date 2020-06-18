Fenerbahçe gülmeyi unuttu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek bir sezonu daha hüsranla kapattı. Büyük oy farkıyla başkan seçilen Ali Koç, görevdeki 2. yılında da taraftarın yüzünü güldürmeyi başaramadı. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Kanarya, uzun süre düşme potasında geçirdiği ligi son haftalardaki atağıyla 6. sırada tamamlamıştı. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elendi.

KADIKÖY DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Ali Koç ile Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı sahasında 20 yılı aşkın yenilmezlik serilerini de kaybetti. Ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 21 yıl sonra 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde yaklaşık 23 yıldır mağlup olmadığı Trabzonspor'a da 3-1 boyun eğdi. Kadıköy kalesi yıkıldı.

"GİT ARTIK ALİ KOÇ!"

Kötü gidişat yönetimin, taraftar nezdindeki kredisini tüketti. Trabzonspor yenilgisinin ardından sosyal medyada Ali Koç'a ciddi eleştiriler+istifa çağrısı yapıldı. Taraftarlar, "Geldiğinden beri yüzümüz gülmedi. 21 yıllık seriyi bitirdin. Takımı az kalsın küme düşürüyordun. Şimdi Trabzon'a evinde maçı verdin. Git artık" dedi.