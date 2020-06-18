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18 Haziran 2020, Perşembe
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gülmeyi unuttu!

Fenerbahçe gülmeyi unuttu!

Ligden sonra kupaya da havlu atan gülmeyi unuttu. Sarı-lacivertli takımın kupa hasreti 6 sezona çıktı. 'de ve 'a karşı yenilmezlik serileri sona erdi. Geleceğe dönük ışık da yok.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan , Ziraat 'na da veda ederek bir sezonu daha hüsranla kapattı. Büyük oy farkıyla başkan seçilen , görevdeki 2. yılında da taraftarın yüzünü güldürmeyi başaramadı. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Kanarya, uzun süre düşme potasında geçirdiği ligi son haftalardaki atağıyla 6. sırada tamamlamıştı. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elendi.

KADIKÖY DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Ali Koç ile ve 'a karşı sahasında 20 yılı aşkın yenilmezlik serilerini de kaybetti. Ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 21 yıl sonra 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde yaklaşık 23 yıldır mağlup olmadığı Trabzonspor'a da 3-1 boyun eğdi. kalesi yıkıldı.

"GİT ARTIK ALİ KOÇ!"

Kötü gidişat yönetimin, taraftar nezdindeki kredisini tüketti. Trabzonspor yenilgisinin ardından sosyal medyada Ali Koç'a ciddi eleştiriler+istifa çağrısı yapıldı. Taraftarlar, "Geldiğinden beri yüzümüz gülmedi. 21 yıllık seriyi bitirdin. Takımı az kalsın küme düşürüyordun. Şimdi Trabzon'a evinde maçı verdin. Git artık" dedi.

  1. 18.6.2020
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