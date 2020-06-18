Anlaşmayı duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ beki

Ukrayna basını, Mauricio Isla ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'un sağ beki Mykola Morozyuk ile prensipte anlaştığını iddia etti. 32 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon İstanbul'da forma giyeceği ve kalacağı evi bile seçtiği belirtildi.

Bu sezon 23 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Morozyuk, Sergiy Rebrov'un Dinamo Kiev'den eski öğrencisi.