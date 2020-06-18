Anlaşmayı duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ beki
Ukrayna basını, Mauricio Isla ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'da forma giyen 32 yaşındaki sağ bek Mykola Morozyuk ile prensipte anlaştığını iddia etti.
Ukrayna basını, Mauricio Isla ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'un sağ beki Mykola Morozyuk ile prensipte anlaştığını iddia etti. 32 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon İstanbul'da forma giyeceği ve kalacağı evi bile seçtiği belirtildi.
Bu sezon 23 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Morozyuk, Sergiy Rebrov'un Dinamo Kiev'den eski öğrencisi.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anlaşmayı duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ beki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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