Anlaşmayı duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ beki - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Anlaşmayı duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ beki

Anlaşmayı duyurdular! İşte 'nin yeni sağ beki

Anlaşmayı duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ beki

 basını, Mauricio Isla ile yolları ayıran 'nin 'da forma giyen 32 yaşındaki sağ bek ile prensipte anlaştığını iddia etti.

basını, Mauricio Isla ile yolları ayıran 'nin 'un sağ beki ile prensipte anlaştığını iddia etti. 32 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon 'da forma giyeceği ve kalacağı evi bile seçtiği belirtildi.

Bu sezon 23 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Morozyuk, Sergiy Rebrov'un 'den eski öğrencisi.

  1. 18.6.2020
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