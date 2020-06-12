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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den Trabzonspor sözleri ve sakatlık açıklaması!

'den sözleri ve sakatlık açıklaması!

Vedat Muriqi'den Trabzonspor sözleri ve sakatlık açıklaması!

'nin yıldız futbolcusu , takımının 'u 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu. Kosovalı golcü yedek soyunduğu maçta oyuna sonradan girdi ve attığı golle galibiyette pay sahibi oldu. Muriqi mücadelenin ardından kupadaki maçı hakkında açıklamalarda bulundu ve sakatlığı hakkında bilgi verdi.

'nin Hes Kablo 'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR'U GEÇECEĞİZ"
Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından ger dönüşün kolay olmadığını vurgulayan Vedat Muriqi "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İki aylık aradan sonra formda kalmaya çalışsak da zorlandık. Uzun süredir galip gelemiyorduk. İyi bir galibiyet aldık, bu salı günkü maçı için moral olacak. İnşallah salı günü de sahamızda Trabzonspor'u geçeceğiz." dedi.

"ADALEMDE AĞRI VARDI"
Maça yedek başlaması hakkında konuşan Vedat Muriqi "Cumartesi arka adalemde sıkıntı hissetmiştim, yarıda bıraktım. Hocalarımla ve doktorlar konuştuğumda üzerine gidersek sıkıntı olabileceğini ve gerekirse oyuna alacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Daha büyük bir sakatlık olabilirdi ama çok şükür iyi atlattım." diye konuştu.

"BOŞ SAHADA OYNAMAK KÖTÜ"
Tribünlerin boş olmasıyla ilgili de konuşan Kosovalı golcü "Boş sahada maç olmak futbolcular için de sıkıntı. Özellikle iç sahada taraftarımızın iyi günde ve kötü günde bize destek olduğunu biliyorum ama böyle boş bir sahaya çıktığımızda afallıyoruz. Pankartlar, karton taraftarlar görsel olarak çok güzel. İnşallah yeniden buluşacağız." açıklamasını yaptı.

  1. 12.06.2020
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