Vedat Muriqi'den Trabzonspor sözleri ve sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, takımının Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu. Kosovalı golcü yedek soyunduğu maçta oyuna sonradan girdi ve attığı golle galibiyette pay sahibi oldu. Muriqi mücadelenin ardından kupadaki Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu ve sakatlığı hakkında bilgi verdi.
Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.
"TRABZONSPOR'U GEÇECEĞİZ"
Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından ger dönüşün kolay olmadığını vurgulayan Vedat Muriqi "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İki aylık aradan sonra formda kalmaya çalışsak da zorlandık. Uzun süredir galip gelemiyorduk. İyi bir galibiyet aldık, bu salı günkü Trabzonspor maçı için moral olacak. İnşallah salı günü de sahamızda Trabzonspor'u geçeceğiz." dedi.
"ADALEMDE AĞRI VARDI"
Maça yedek başlaması hakkında konuşan Vedat Muriqi "Cumartesi arka adalemde sıkıntı hissetmiştim, yarıda bıraktım. Hocalarımla ve doktorlar konuştuğumda üzerine gidersek sıkıntı olabileceğini ve gerekirse oyuna alacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Daha büyük bir sakatlık olabilirdi ama çok şükür iyi atlattım." diye konuştu.
"BOŞ SAHADA OYNAMAK KÖTÜ"
Tribünlerin boş olmasıyla ilgili de konuşan Kosovalı golcü "Boş sahada maç olmak futbolcular için de sıkıntı. Özellikle iç sahada taraftarımızın iyi günde ve kötü günde bize destek olduğunu biliyorum ama böyle boş bir sahaya çıktığımızda afallıyoruz. Pankartlar, karton taraftarlar görsel olarak çok güzel. İnşallah yeniden buluşacağız." açıklamasını yaptı.
- 12.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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