Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu! Ozan Tufan...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. İlk yarıdaki Ozan Tufan'ın kırmızı kart pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Ozan'ın hareketi net kırmızı. Ne gereği var atılıyorsun, sen kaptansın. O pozisyonda adama girsen ne olur girmesen ne olur. Fenerbahçe kaptanı o şekilde atılmaz." ifadelerini kullandı.
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