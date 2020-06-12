Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Yeni teknik direktör Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde tecrübeli hocanın verdiği kararlar taraftarları çıldırttı. Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği Ferdi Kadıoğlu, bu maçta da olay oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri