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Tahir Karapınar ilk maçında isyan ettirdi! Ferdi Kadıoğlu...
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Yeni teknik direktör Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde tecrübeli hocanın verdiği kararlar taraftarları çıldırttı. Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği Ferdi Kadıoğlu, bu maçta da olay oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
12 Haziran 2020 Cuma 23:04
Güncelleme: 12.06.2020 23:11
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Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından Fenerbahçe'nin 27. haftada Kayserispor'u ağırladığı müsabakada genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ikinci kez ilk 11'de forma şansı buldu.
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Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakmıştı.
Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11'de şans buldu.
64'ÜNCÜ DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
Fenerbahçe'de sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, 64'üncü dakikada yerini Vedat Muriç'e bıraktı.
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı oyundan çıkarken bu karara tepki göstermişti.