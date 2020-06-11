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11 Haziran 2020, Perşembe
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iyi bir seçenek

Fenerbahçe iyi bir seçenek

Hırvat hoca Bjelica, sarı-lacivertlilerle görüşmesine dair bilgi verdi; ardından yeşil ışık yaktı: harika bir kulüp ve iyi bir meydan okuma olabilir.

'nin yeni sezon hoca adaylarından Nenad Bjelica, Hırvat basınına konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile son görüşmesini 1 ay önce yaptığını bildirdi ve ortada bir anlaşma olmadığını kaydetti. Bjelica, "Nereye gideceğim belirsiz. Fenerbahçe benimle ilgilenen tek kulüp değil. Zaten son görüşmemizden beri bir ilerleme de yok. 5 büyük ligde olmak isterim. Stadyumun dolu olduğu, futboldan zevk alınan ve iyi bir atmosferin olduğu yere gitmek istiyorum. Ama Fenerbahçe de harika bir kulüp ve benim için iyi bir meydan okuma olabilir" şeklinde konuştu.
  1. 11.6.2020
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