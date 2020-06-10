Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı!
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Şili'li yıldızı Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Şili'li yıldızı Mauricio Isla ile yolları ayırdığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız
İŞTE ISLA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2017 yazında İtalya Serie A ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Mauricio Isla, sarı-lacivertli formayla 3 yılda 91 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmalarda 13 asist yaparak takımına katkıda bulundu.
- 10.06.2020
- Güncelleme: 10.06.2020 20:32
- Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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