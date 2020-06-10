Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sözleşmesi feshedildi... Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!

Son dakika: 'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı!

Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı!

hazırlıklarını sürdüren 'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Şili'li yıldızı Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak 'ı getiren 'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Şili'li yıldızı Mauricio Isla ile yolları ayırdığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız

İŞTE ISLA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2017 yazında İtalya Serie A ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Mauricio Isla, sarı-lacivertli formayla 3 yılda 91 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmalarda 13 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

  1. 10.06.2020
  2. Güncelleme: 10.06.2020 20:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA