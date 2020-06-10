Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı!

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Şili'li yıldızı Mauricio Isla ile yolları ayırdığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız

İŞTE ISLA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2017 yazında İtalya Serie A ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Mauricio Isla, sarı-lacivertli formayla 3 yılda 91 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmalarda 13 asist yaparak takımına katkıda bulundu.