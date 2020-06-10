Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Resmen açıklandı... Fenerbahçe'ye PFDK şoku!

Son dakika: 'de Başkan ve Asbaşkan 'ya sevk edildi!

Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberine göre, Başkanı ve Asbaşkan , Başkanı 'e yönelik 'sportmenliğe aykırı' açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi.

Başkanı ve Asbaşkan , 5 ve 7 Haziran'da yaptıkları Başkanı 'i hedef alan açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 10.06.2020 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin 'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 10.06.2020
  2. Güncelleme: 10.06.2020 18:44
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