Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi!
Son dakika haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yönelik 'sportmenliğe aykırı' açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, 5 ve 7 Haziran'da yaptıkları TFF Başkanı Nihat Özdemir'i hedef alan açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hukuk Müşavirliği'nce 10.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 10.06.2020
- Güncelleme: 10.06.2020 18:44
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Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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