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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Yerli hoca isteği

Yerli hoca isteği

Kanarya'da konusu belirsizliğini korurken, F.Bahçeli taraftarların takip ettiği hesaplar, çeşitli anketler yapıyor.

Kanarya'da konusu belirsizliğini korurken, F.Bahçeli taraftarların takip ettiği hesaplar, çeşitli anketler yapıyor. 375 bin takipçisi olan bir twitter hesabı, "Sizce F.Bahçe'ye Türk mü yabancı mı gelmeli?" diye sordu. 4 bin kişinin yüzde 49.5'i yerliden yana görüş bildirdi. Yüzde 24.6 "Yabancı", yüzde 11.9'u " Tecrübeli Yabancı" yanıtını verdi.
  1. 6.6.2020
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