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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Süper Lig devinin transferini yazdılar! Rakip Sevilla

ve transferde karşı karşıya! ...

Fenerbahçe ve Sevilla transferde karşı karşıya! Kenan Karaman...

'de son dakika haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırması konusunda çalışmalarına devam eden Kanarya'nın, 'ın peşinde olduğu yazıldı. Öte yandan Milli yıldız için en sıkı rakibin olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, A Milli Futbol Takımı ve Fortuna Düsseldorf'un yıldızı 'a kancayı attı...

Lacolinadenervion.com adlı interet sitesi, Kenan Karaman transferinde Fenerbahçe'nin rakiplerinin ve Getafe olduğunu ifade ederken, şu sözlere yer verdi;

"Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin kadrosunun en önemli problemlerinden biri, gol eksikliği. Birkaç golcü Sevilla'nın gündeminde, bunlardan biri de Bundesliga oyuncusu, Türk Karaman.

SEVILLA VE GETAFE İLGİLENİYOR
Kenan Karaman İspanya'da oynamayı hayal ediyor. Sevillalı yöneticiler, Türk futbolcu hakkında iyi bir rapor hazırladı. Buna ek olarak Monchi, Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in transferi için de nabız yokluyor.

Karaman, Bundesliga'da iyi bir performans sergilemesine rağmen takımı küme düşme potasında. Bu demek oluyor ki, oyuncunun 2 milyon euroluk serbest kalma maddesi, küme düşülmesi halinde 1 milyon euroya inecek.

FENERBAHÇE VE İTALYANLAR...
Öte yandan Fenerbahçe ve İtalya Serie A'dan oyuncuya ciddi bir şekilde ilgi var."

Kenan Karaman, bu sezon toplamda 16 müsabakada rol alırken 6 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 15:54
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