Fenerbahçe'den transferde gençlik operasyonu! Listedeki 5 isim...

Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan maliyeti düşük veya bonservissiz isimleri kadrosuna katma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da genç isimlerle sıkı temasa geçmeye hazırlanıyor.