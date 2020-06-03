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Fenerbahçe'den transferde gençlik operasyonu! Listedeki 5 isim...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanan Süper Lig öncesinde Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, kadrosuna genç ve yetenekli isimleri dahil etmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kanarya'nın listesine 5 genç Türk yeteneği aldığı kaydedildi. İşte o isimler...
3 Haziran 2020 Çarşamba 14:14
Güncelleme: 03.06.2020 14:25
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Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan maliyeti düşük veya bonservissiz isimleri kadrosuna katma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da genç isimlerle sıkı temasa geçmeye hazırlanıyor.
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Sezonun sona ermesiyle beraber aktif futbol kariyerini sonlandırarak sarı lacivertlilerin Sportif Direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Emre Belözoğlu koordinasyonunda çalışmalar devam edilirken, transferde genç ve gelecek vadeden isimlere yönelme kararı alındı.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler, Alanyaspor'dan Onur Bulut, Manisaspor'dan Bilal Budak, Bucaspor'dan Barış Tensi, Belediye Derince'den Yiğit Ali Bayrak ve 24 Erzincan'dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu.
İşte bu isimlere dair önemli bilgiler...
ONUR BULUT KİMDİR?
16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'nın Werdohl kentinde dünyaya gelen Onur Bulut, 1.79 boyunda ve sağ bek pozisyonunda forma giymektedir.
Tercihe göre sağ açık ve orta sahanın göbeğinde de oynayabilen Onur, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.