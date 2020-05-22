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22 Mayıs 2020, Cuma
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gün sayıyor

Nuri Şahin gün sayıyor

Corona virüsü arasından sonra yeniden başlayan Bundesliga'da bu sezon korkulu rüya gören 'in Türk yıldızı , 'ye gelmek için gün sayıyor.

Corona virüsü arasından sonra yeniden başlayan Bundesliga'da bu sezon korkulu rüya gören 'in Türk yıldızı , 'ye gelmek için gün sayıyor. Sözleşmesi bitecek olan Nuri, hem sarı-lacivertli formayı giymeyi hem de 'de bir akademi kurmayı planlıyor.
  1. 22.5.2020
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