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15 Mayıs 2020, Cuma
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'ye transferde 3 rakip!

Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip!

Süper Lig ekiplerinden yaz sezonu çalışmalarına devam ederken savunma mevkisine öncelik vermişti. Stoper bölgesine 'i gündemine alan sarı-lacivertlilere bu transferde 3 rakip çıktı.

Ligi ekiplerinden takımında forma giyen ve 'nin listesinde olduğu iddia edilen 'e başka takımlarında kadrosuna katmak için çalışmalara başladıkları öğrenildi.



Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımla ismi anılan Dino Arslanagic'i üç takımın daha transfer etmek istediği ortaya çıktı. Bu takımların ise AZ Alkmaar, Heerenveen ve Metz olduğu belirtildi. Kulübü Royal Antwerp FC ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek oyuncu; bu sezon forma giydiği 26 maçta 1 asist kaydetti. Belçika'nın Nivelles şehrinde doğan Dino Arslanagic, 1,91 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapıyor. 27 yaşındaki oyuncu daha önce , Lile U19, Lille B, Standard Liege ve Mouscron formaları giydi.

  1. 15.05.2020
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