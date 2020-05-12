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12 Mayıs 2020, Salı
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’ndan anlamlı hareket!

Emre Belözoğlu’ndan anlamlı hareket!

'nin tecrübeli oyuncusu , Başkan ’ın başlattığı '' için kulübü Fenerbahçe’de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bunun ardından Belözoğlu bu kez, 'ın belirlediği 200 aileye yardımda bulundu. İşte detaylar...

'nin kaptanı Ramazan ayında memleketi 'un Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL'lik yardın paketleri gönderdi. 80 bin TL'lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memleketi Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Öte yandan tecrübeli isim Başkan 'ın başlattığı '' için kulübü Fenerbahçe'de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.

  1. 12.05.2020
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