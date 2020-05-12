Emre Belözoğlu’ndan anlamlı hareket!
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe’de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bunun ardından Belözoğlu bu kez, Kızılay'ın belirlediği 200 aileye yardımda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu Ramazan ayında memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL'lik yardın paketleri gönderdi. 80 bin TL'lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memleketi Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.
Öte yandan tecrübeli isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe'de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.
- 12.05.2020
- Hasan Şaş'ın istifasında ilginç detay! Terim "Birçok şey değişecek" demişti
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
- Nevzat Dindar: Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor
- Zeki Uzundurukan: TFF ligleri iptal ederse takımların alın terini gasp eder
- Isla gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'deki ayrılığın sebebi...
- Son dakika: Müjdeli haber geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verildi!
- Deprem mi oldu? Deprem hangi ilde oldu? Kandilli son depremler listesi Mayıs 2020
- Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!
- Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Belözoğlu’ndan anlamlı hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.