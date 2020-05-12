Emre Belözoğlu'na flaş talimat: Bitir şu transferi!
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk iki yılın hayal kırıklığını unutturmak isteyen Fenerbahçe Başkanı, gelecek sezon öncesi iddialı bir kadro için düğmeye bastı. Koç, daha önce gündeme gelen yıldız oyuncu konusunda Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi, transferi bitirmesini istedi. Emre'nin oyuncuyu ikna etmesi durumunda sarı-lacivertli yönetim devreye girecek, kulübüyle masaya oturacak. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
12 Mayıs 2020 Salı 06:51
Güncelleme: 12.05.2020 06:51
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Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç'u hırslandırdı. Güçlü ve alternatifli bir kadro için düğmeye basan yönetim, hedefindeki isimler için somut adımlar atmaya başladı.
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Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, gençleri takıma kazandırmaya çalışırken, yeni bir görev aldı.
Başkan Koç, Emre'ye transfer konusunda tam yetki verdi ve eski takım arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirmesini istedi.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR Fenerbahçe'nin bu sezon başında da resmi teklif yaptığı İrfan için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olumsuz yanıt vermişti.
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun gelmeye sıcak bakması halinde eli güçlenecek olan sarı-lacivertliler, Başakşehir ile tekrar masaya oturacak.