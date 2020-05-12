Emre Belözoğlu'na flaş talimat: Bitir şu transferi!

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk iki yılın hayal kırıklığını unutturmak isteyen Fenerbahçe Başkanı, gelecek sezon öncesi iddialı bir kadro için düğmeye bastı. Koç, daha önce gündeme gelen yıldız oyuncu konusunda Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi, transferi bitirmesini istedi. Emre'nin oyuncuyu ikna etmesi durumunda sarı-lacivertli yönetim devreye girecek, kulübüyle masaya oturacak. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri