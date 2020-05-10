Resmen duyurdu! Isla'nın transfer olmak istediği takım...
Fenerbahçe'de son dakika Mauricio Isla gelişmesi... Sarı lacivertlilerin Şilili yıldızı, yaptığı açıklamada transfer olmak istediği takımı resmen açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerabahçeli Mauricio Isla, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulunurken, transfer olmak istediği takımı duyurdu.
El Mercurio ile yaptığı konuşmada Isla, şu ifadelere yer verdi;
"Hala ülkem adına oynamak ve bir Dünya Kupası hayalimi yerine getirmek istiyorum.
Boca ile ilgili görüşme son olarak aralık ayında, Riquelme ile oldu. Kendisiyle konuşmuştum ancak daha sonra bir daha konuşmadım. Açıkçası, Boca Juniors'a gitmek istiyorum. Güney Amerika'daki en iyi beş takımdan biri.
Sorunlar çözüldü ancak Arturo Vidal ve Claudio Bravo ile arkadaş değiliz. Önemli olan ülkemiz adına oynamak.
Umarım altın nesil daha çok şey kazanır. Alexis Vidal, Bravo, Aranguzi, Medel, Valvidia, Marcelo Diaz ve Pulgar gibi önemli ve sıra dışı oyuncularımız var. Hala yapacağımız çok şey var."
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 17:39
- 10 Mayıs TV'de ne var? Hokkabaz filminin konusu ne? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler?
- Son dakika: TFF'den bir açıklama daha! Liglerin başlaması...
- Spider man 3 (Örümcek Adam 3) bu akşam ATV'de! Spider man 3 (Örümcek Adam 3) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?
- Başkan Erdoğan'dan son dakika corona virüsü ve anneler günü açıklaması!
- Cesc Fabregas'tan Ligue 1'in tescil edilmesine tepki
- Açıkladılar! Fenerbahçe'nin Bjelica anlaşmasının şartları...
- Son dakika corona virüsü haberi: Korkulan oldu! İkinci dalga resmen başladı
- Sokağa çıkma yasağı esnetilen 65 üstü vatandaşlar uzun zaman sonra dışarı çıktılar!
- Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...
- Transfer görüşmesi başladı! Beşiktaş'ın golcüsü Göztepe'ye
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmen duyurdu! Isla'nın transfer olmak istediği takım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.