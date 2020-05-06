Fenerbahçe'de büyük kriz! Semih Özsoy...

Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa haberleri gündeme bomba gibi düştü. Cocu, Comolli, Yanal ve yapılan yanlış transferlerden en az Ali Koç kadar sorumlu olan Özsoy'un, son olarak teknik direktör konusunda Ali Koç ile ters düştüğü ve istifasını sunduğu iddia edildi. Özsoy'un, yerli hocada direttiği ve Erol Bulut'u istediği öğrenildi. Ancak Bjelica ile anlaşma aşamasına gelinmesi Özsoy'u kızdırdı.

"BENİM SÖZÜM DİNLENMEYECEKSE..."

Özsoy'un, "Benim sözüm dinlenmeyecekse görevi bırakayım" diyerek istifasını sunduğu iddia edildi. Başkan Koç'un, Asbaşkan Özsoy'un istifasını kabul etmediği ve "Bu göreve birlikte başladık, öyle bırakıp gitmek olmaz" diyerek takım arkadaşını yatıştırmaya çalıştığı kaydedildi. İstifası geri çevrilen Özsoy, artık daha pasif bir rolde kalacak.