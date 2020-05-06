Fenerbahçe'de büyük kriz! Semih Özsoy...
Fenerbahçe’de Asbaşkan Semih Özsoy’un istifa ettiği iddia edildi. Görevi bırakma talebi Ali Koç’tan dönen Özsoy’un yönetimde daha pasif rol oynayacağı öğrenildi.
Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa haberleri gündeme bomba gibi düştü. Cocu, Comolli, Yanal ve yapılan yanlış transferlerden en az Ali Koç kadar sorumlu olan Özsoy'un, son olarak teknik direktör konusunda Ali Koç ile ters düştüğü ve istifasını sunduğu iddia edildi. Özsoy'un, yerli hocada direttiği ve Erol Bulut'u istediği öğrenildi. Ancak Bjelica ile anlaşma aşamasına gelinmesi Özsoy'u kızdırdı.
"BENİM SÖZÜM DİNLENMEYECEKSE..."
Özsoy'un, "Benim sözüm dinlenmeyecekse görevi bırakayım" diyerek istifasını sunduğu iddia edildi. Başkan Koç'un, Asbaşkan Özsoy'un istifasını kabul etmediği ve "Bu göreve birlikte başladık, öyle bırakıp gitmek olmaz" diyerek takım arkadaşını yatıştırmaya çalıştığı kaydedildi. İstifası geri çevrilen Özsoy, artık daha pasif bir rolde kalacak.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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