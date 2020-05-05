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Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle futbolun oynanmadığı her gün, kulüplerin ekonomisi olumsuz anlamda etkileniyor. Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında gelen Fenerbahçe ise bu kriz nedeniyle radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Gelecek sezon mali anlamda zor bir tablo ile karşı karşıya kalacak olan sarı-lacivertliler takımdan göndermeyi planladığı yıldıza bir şans daha vermeyi düşünüyor. İşte o isim ve son gelişmeler...

5 Mayıs 2020 Salı 21:54 Güncelleme: 05.05.2020 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





