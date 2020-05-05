Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle futbolun oynanmadığı her gün, kulüplerin ekonomisi olumsuz anlamda etkileniyor. Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında gelen Fenerbahçe ise bu kriz nedeniyle radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Gelecek sezon mali anlamda zor bir tablo ile karşı karşıya kalacak olan sarı-lacivertliler takımdan göndermeyi planladığı yıldıza bir şans daha vermeyi düşünüyor. İşte o isim ve son gelişmeler...
5 Mayıs 2020 Salı 21:54 Güncelleme: 05.05.2020 21:56
Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi futbol dünyasını da derinden etkilemişti.

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Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Birçok spor organizasyonu iptal edilirken ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'de süresiz şekilde ertelenen ligler arasına katılmıştı.

Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Bu nedenle; kulüpler bilet gelirleri, yayın gelirleri, sponsor gelirleri ve birçok gelirden mahrum kalan kulüpler ekonomik anlamda da zor günler bekliyor.

Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de de bu nedenle sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de corona krizi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

FREY GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerin Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiralık verdiği İsviçreli golcü Michael Frey, sezon sonunda kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor.

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