Transferi açıkladılar! Muleka Fenerbahçe için teklifi reddetti
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertlilerin hedefinde olduğu bilinen Jackson Muleka'nın, Avrupa'ya transfer olmak için Al Ahly'i reddettiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin uzun süredir transferini takip ettiği bilinen 20'lik golcü Jackson Muleka, Al Ahly'den gelen transfer teklifini reddetti.
Arabistan'da yayın yapan gulf365.co adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;
"Uluslararası basında çıkan haberlere göre Al Ahly yönetimi, Muleka'yı transfer etmek için Mazembe kulübünün yöneticileriyle resmi görüşme yaptı.
Haberlerde, Kongo Kulübü Mazebe'ye Al Ahly'in 2,5 milyon dolar transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Öte yandan Suudi ekibi Muleka'ya da yıllık 1 milyon maaş teklif etti.
"REDDEDİLDİ ÇÜNKÜ..."
Öte yandan Mazembe'nin Muleka için yapılan teklifi reddettiği açıklandı. Kongo kulübünün, Avrupa'dan gelecek resmi transfer teklifleri haricinde oyuncusunu göndermeye yanaşmayacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE VE MARSİLYA...
ESPN'in aktardığı bilgilere göre; önümüzdeki yaz transfer sezonunda Türk kulübü Fenerbahçe ve Fransız ekibi Marsilya, Muleka için resmi teklif yapacak.
20 yaşındaki Muleka, Mazembe'de ciddi bir sıçrama yaptı ve 15 maçta 9 gole imza attı."
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 18:26
- Transferi açıkladılar! Muleka Fenerbahçe için teklifi reddetti
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