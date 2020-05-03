Son dakika: Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer etti! İsmail Yüksel kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Anlaşma sağlandı

Son dakika: 'i etti! İsmail Yüksel kimdir?

Son dakika: Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer etti! İsmail Yüksel kimdir?

Son dakika gelişmesi... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada sarı lacivertliler ilk transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan için kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı lacivertli kulüp, İsmail Yüksek için 400 bin TL ve iki oyuncu verecek. İsmail Yüksek kimdir? İşte detaylar...

, bir süredir gündeminde olan için kulübüyle anlaşma sağladı. Gölcükspor, Fenerbahçe'den 400 bin TL+2 oyuncu alacak. 400 bin TL iki taksitte olarak ödenecek.

görüşmelerini Fenerbahçe adına sürdüren Selahattin Baki, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen İsmail Yüksek ve Gölcükspor ile anlaşmaya vardı. Ajansspor'un haberine göre; Sarı-Lacivertli ekip, Gölcükspor'a satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere 2 oyuncu verecek.

Kulüpler arasında sözleşmeler imzalanırken, liglerin kaderinin belli olmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Fenerbahçe forması giyecek.

BİR SONRAKİ TRANSFERİ DE BELLİ

Sarı-Lacivertliler bir sonraki transferinin forması giyen ve önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vurması beklenen forvet olması bekleniyor. Sarı Lacivertli yönetim hafta içinde 1928 Buca'nın kapısını yeniden çalacak ve Barış transferini bitirmek için düğmeye basacak.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 GOL, 6 ASİST
Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de 'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 18:06
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