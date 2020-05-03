Roman Neustadter: İstanbul'u çok özledim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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'u çok özledim

Roman Neustadter: İstanbul'u çok özledim

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen Rus asıllı Alman stoper , sarı-lacivertli kulübü ve 'u unutamıyor. Sezon başında Rus ekibi 'ya olan ama ailesi hala İstanbul'da yaşayan Neustadter, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu ile çalışıyor. Videokonferans yoluyla antrenman yapan ikili arasındaki diyaloglarda tecrübeli futbolcu İstanbul ve Fenerbahçe'yi çok özlediğini belirtiyor.

2016'da 'ye gelen ve hem savunma hem de ön liberoda görevler alan Neustadter kariyerinde ilk kez Ligi'nde forma giyiyor. Rus asıllı Alman futbolcu Fenerbahçe'de oynarken de destek aldığı dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu ile online olarak çalıştı.

NEUSTADTER'DEN DEVRİM AKARSU VASITASIYLA İSTANBUL'A MESAJ

Videokonferans sistemiyle antrenman yapan Neustadter, Devrim Akarsu vasıtasıyla 'a mesaj göndererek "Sizi çok özledim İstanbul, evde kalın' dedi.

Fenerbahçe'yi hiç bir zaman unutamayacağını da ifade eden 1.5 aydır Rusya'da olduğunu belirterek, "Ben de herkes gibi izolasyondayım. 'da onlarla görüntülü konuşuyoruz. Onların yanına çok özlediğim İstanbul'a gelecektim ama hem gittiğimde hem de Rusya'ya geri döndüğümde 2 kez 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacaktım. Herşeyin düzelmesini bekleyip, biraz daha sabredip sevdiklerimize daha sağlıklı ulaşmak için beklemeliyiz" dedi.

Neustadter geçen günlerde de Sabah'a verdiği röportajda "Rusya'da hiç oynamamıştım. Nasıl olduğunu görmek istedim. 1 yıl kontrat yaptım. 2 aylık kontratım kaldı. Ailem İstanbul'da ve 'yi seviyoruz" demişti.

"Fenerbahçe'de son sezonunda ilk yarıdaki tüm maçlarda oynadın ancak gelince forma göremedin, neden?" sorusuna cevap veren Neustadter, "Takımın patronu hocadır. Kimin oynayıp oynamayacağına o karar verir. O'nunla birkaç konuşmamız oldu. O'nun kararıydı, beni oynatmadı. Serdar ve Sadık'ı etti. Çalıştım, önümdeki oyunculara daha iyi olmaları için baskı yarattım. Bana ihtiyaç olduğunda oradaydım. Fenerbahçe için doğru bir zaman değildi. Kötü bir dönem geçirdik. Kulüp değişim istedi. Yeni oyuncular alıp eskilerinden kurtulmak istediler" açıklaması yapmıştı.

Roman Neustadter: İstanbul'u çok özledim

  1. 03.05.2020
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