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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Günün adamı Topuz

Günün adamı Topuz

günün en çok konuşulan isimlerinden biri 'nin eski futbolcusu 'du.

Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri 'nin eski futbolcusu 'du. Topuz, 7 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerden ayrılma sebebini şu sözlerle açıkladı: ", idmanda Uygar Mert'e kasıtlı bir şekilde sert girdi. Ben de kendimi tutamadım ve Alves'e tekme tokat daldım. Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu" dedi.

  1. 2.5.2020
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