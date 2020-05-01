Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü açıkladılar! George Puscas | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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'nin yeni golcüsünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü açıkladılar! George Puscas

'de son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı lacivertliler, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başadı. Rumen basını, konuya ilişkin yaptığı haberde golcü yıldız 'ın Fenerbahçe'ye gidebileceğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de flaş harekat... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle majör liglere verilen arada sarı lacivertliler için vites yükseltti... Rumen basınının iddiasına göre şu anda Reading forması terleten 'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir.

Rumen basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu bilgilere yer verdi;

"George Puscas Fenerbahçe'yi istedi! Reading'in para sorunu var ve yıldızlarını satmak istiyor.

George Puscas, İngiltere Championship takımı Reading'de yaşanan finansal kriz nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ayrıca corona virüsü nedeniyle yaşanan mali problemlerden dolayı Ada kulübü, bu teklifi kabul etti.

Milli golcü, yaz aylarında kendisini daha önce de isteyen Fenerbahçe'ye kavuşabilir.

"HAYATTA KALMAK İÇİN SATACAKLAR"

Reading, corona virüsü nedeniyle büyük mali problemle uğraşıyor ve hayatta kalabilmek için oyuncusunu mutlaka elden çıkartmak istiyor.

George Puscas, bu sezon Reading'de toplam 33 karşılaşmada forma giydi ve 11 gol attı."

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 16:35
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