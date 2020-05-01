Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü açıkladılar! George Puscas

Fenerbahçe'de flaş harekat... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle majör liglere verilen arada sarı lacivertliler transfer için vites yükseltti... Rumen basınının iddiasına göre şu anda Reading forması terleten George Puscas'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir.

Rumen basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu bilgilere yer verdi;

"George Puscas Fenerbahçe'yi istedi! Reading'in para sorunu var ve yıldızlarını satmak istiyor.

George Puscas, İngiltere Championship takımı Reading'de yaşanan finansal kriz nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ayrıca corona virüsü nedeniyle yaşanan mali problemlerden dolayı Ada kulübü, bu teklifi kabul etti.

Milli golcü, yaz aylarında kendisini daha önce de isteyen Fenerbahçe'ye kavuşabilir.

"HAYATTA KALMAK İÇİN SATACAKLAR"

Reading, corona virüsü nedeniyle büyük mali problemle uğraşıyor ve hayatta kalabilmek için oyuncusunu mutlaka elden çıkartmak istiyor.

George Puscas, bu sezon Reading'de toplam 33 karşılaşmada forma giydi ve 11 gol attı."