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Trezeguet savaşını yazdılar! Galatasaray ile Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde amansız bir mücadeleye girdi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer hedefleri için çalışmalarını sürdüren 3 İstanbul kulübüne tek isim yazıldı... Arap medyasında çıkan haberde, bu 3 kulübün de Premier Lig'in yıldızı ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Mayıs 2020 Cuma 13:56 Güncelleme: 01.05.2020 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





