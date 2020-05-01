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Trezeguet savaşını yazdılar! Galatasaray ile Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde amansız bir mücadeleye girdi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer hedefleri için çalışmalarını sürdüren 3 İstanbul kulübüne tek isim yazıldı... Arap medyasında çıkan haberde, bu 3 kulübün de Premier Lig'in yıldızı ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Mayıs 2020 Cuma 13:56
Güncelleme: 01.05.2020 14:24
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Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer için kılıçları çekti...
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada 3 büyük kulüp de mali olarak yaşanılan zarardan dem vururken, futbolcu maaşlarında indirime gideceğini belirtmişti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren 30 yaş altı futbolculara yöneleceğini sarı kırmızılı yönetime iletmiş ve transfer listesini buna göre hazırlamıştı.
Fenerbahçe, önceliğini teknik direktör konusuna verirken, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Kanarya, piyasada bulunan düşük maliyetli ve kısa sürede takıma katkı sağlayabilecek isimlerle birebir temas halinde.
Beşiktaş, corona virüsü dolayısıyla mali anlamda en çok zarara uğrayan kulüp olmakla beraber, elinde 'yüksek maaş alan' isimlerle yollarını ayıracak ve Fenerbahçe'nin metoduna uyarak maliyeti düşük isimleri kadrosuna dahil edecek.