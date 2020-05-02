Bu gurur Alina Iagupova’nın
Avrupa Ligi kadınlar basketbolunda 2019-20 sezonun en iyisi açıklandı.
Avrupa Ligi kadınlar basketbolunda 2019-20 sezonun en iyisi açıklandı. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yıldız ismi Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu seçildi. 28 yaşındaki Ukraynalı, bu sezon Avrupa Ligi'nde 21.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.
- 2.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bu gurur Alina Iagupova’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.