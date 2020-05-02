Bu gurur Alina Iagupova’nın

Avrupa Ligi kadınlar basketbolunda 2019-20 sezonun en iyisi açıklandı. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yıldız ismi Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu seçildi. 28 yaşındaki Ukraynalı, bu sezon Avrupa Ligi'nde 21.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.