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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Bu gurur ’nın

Bu gurur Alina Iagupova’nın

kadınlar basketbolunda 2019-20 sezonun en iyisi açıklandı.

kadınlar basketbolunda 2019-20 sezonun en iyisi açıklandı. Öznur Kablo'nun yıldız ismi , yılın en değerli oyuncusu seçildi. 28 yaşındaki Ukraynalı, bu sezon Avrupa Ligi'nde 21.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.

  1. 2.5.2020
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