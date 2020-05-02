İşte F.Bahçe’deki antrenman planı

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, 4 Mayıs'ta başlayacak idmanlarla ilgili bilgi verdi. Federasyonun aldığı kararlara göre program yaptıklarını belirten Ballı, "Ortada net bir şey yok ama ligin 12 Haziran'da başlaması planlandı. Bunu düşünerek 4 Mayıs'ta futbolcuları çağırdık. 4'er futbolcu gelecek ve 1 saat 15 dakika çalışacak. Tesislerde durulmayacak, soyunma odaları kullanılmayacak" dedi.