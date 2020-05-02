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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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dönüyor!

Marco Paşa dönüyor!

5 sezon formasını giydiği 'de 3 şampiyonluk yaşayan dönüyor.

5 sezon formasını giydiği 'de 3 şampiyonluk yaşayan dönüyor. Futbolculuk döneminde '' lakabı verilen Brezilyalı, tam 12 yıl sonra yine sarı-lacivertlilerin çatısı altına girecek. 42 yaşındaki Aurelio, bu kez teknik ekipte görev alacak.

  1. 2.5.2020
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