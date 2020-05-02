Marco Paşa dönüyor!

5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk yaşayan Marco Aurelio dönüyor. Futbolculuk döneminde 'Marco Paşa' lakabı verilen Brezilyalı, tam 12 yıl sonra yine sarı-lacivertlilerin çatısı altına girecek. 42 yaşındaki Aurelio, bu kez teknik ekipte görev alacak.