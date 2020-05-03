Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti ve kulüpler rotasını bu dönemde transfere çevirmişti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken Hollanda'nın PSV takımına kiralanan İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rodriguez, Hollanda'da kalmayacak. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER