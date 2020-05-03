Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti ve kulüpler rotasını bu dönemde transfere çevirmişti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken Hollanda'nın PSV takımına kiralanan İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rodriguez, Hollanda'da kalmayacak. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
3 Mayıs 2020 Pazar 14:59
Güncelleme: 03.05.2020 15:02
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Devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken Hollanda'nın PSV kulübüne kiralanan İsviçreli sol bek RicardoRodriguez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Hollanda basınından voetbal4u.com'un haberine göre; RicardoRodriguez'de beklenen performansı alamayan PSV'nin oyuncu için belirlenen bonservis bedelini ödemeyerek Milan'a geri göndereceği belirtildi.
Hollanda'da sezonun iptal edilmesi sebebiyle de yıldız oyuncunun Hollanda'ya geri dönmeyeceği de ifade ediliyor.
Devre arasında transfer yapamadığı için RicardoRodriguez'i getiremeyen Fenerbahçe için yeni bir şans doğabilir.
PSV'nin yeni sezonda transferine odaklanacağı ismin ise LegiaVarşova'nın yükselen değeri MichalKarbownik olacağı da gelen haberler arasında.
Devre arasında geldiği PSV'de 6 maça çıkıp 448 dakika görev yapan Ricardo Rodriguez gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.