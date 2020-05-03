Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti ve kulüpler rotasını bu dönemde transfere çevirmişti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken Hollanda'nın PSV takımına kiralanan İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rodriguez, Hollanda'da kalmayacak. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

3 Mayıs 2020 Pazar 14:59 Güncelleme: 03.05.2020 15:02
Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken Hollanda'nın PSV kulübüne kiralanan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Hollanda basınından voetbal4u.com'un haberine göre; Ricardo Rodriguez'de beklenen performansı alamayan PSV'nin oyuncu için belirlenen bonservis bedelini ödemeyerek Milan'a geri göndereceği belirtildi.

Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Hollanda'da sezonun iptal edilmesi sebebiyle de yıldız oyuncunun Hollanda'ya geri dönmeyeceği de ifade ediliyor.

Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Devre arasında transfer yapamadığı için Ricardo Rodriguez'i getiremeyen Fenerbahçe için yeni bir şans doğabilir.

Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

PSV'nin yeni sezonda transferine odaklanacağı ismin ise Legia Varşova'nın yükselen değeri Michal Karbownik olacağı da gelen haberler arasında.

Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...

Devre arasında geldiği PSV'de 6 maça çıkıp 448 dakika görev yapan Ricardo Rodriguez gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.

Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...
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