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24 Nisan 2020, Cuma
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Kovacevic yine gündemde

Kovacevic yine gündemde

Savunma hattını güçlendirmeyi düşünen 'de ismi bir kez daha gündeme geldi.

Savunma hattını güçlendirmeyi düşünen 'de ismi bir kez daha gündeme geldi. Ara döneminde kadroya katılmak istenen ancak harcama limiti engeli nedeniyle sarı-lacivertli formayı giyemeyen 26 yaşındaki stoper ile tekrar temas kuruldu. Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyen Kovacevic'in, Polonya ekibi Korona Kielce ile sözleşmesinin bitecek olması, Fenerbahçe için transferi daha kolay hale getiriyor.
  1. 24.4.2020
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