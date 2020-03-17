İngilizlerdan olay iddia! 'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Slaven Bilic'i getirmeye hevesli! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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İngilizlerdan olay iddia! Başkanı Ali Koç 'i getirmeye hevesli!

İngilizlerdan olay iddia! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Slaven Bilic'i getirmeye hevesli!

Bir dönem 'de 'ı da çalıştıran Hırvat ile ilgili İngiliz medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yönetimi, şu anda Albion kulübünün teknik patronluğunu yapan Slaven Bilic'i önümüzdeki sezondan itibaren takımın başına getirmek istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Son olarak 'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan 'de gündemin 1. maddesi '' konusu. Sarı lacivertli yönetim, doğru ismi takımın başına getirmek isterken, konu ile ilgili İngiliz medyasından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

'FENERBAHÇE BILIC'I GETİRMEYE HEVESLİ'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre geçtiğimiz yaz ile resmi sözleşme imzalayan Hırvat teknik adamı Fenerbahçe yönetimi, takımın başında görmek istiyor.

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'KULÜPTEN AYRILMASI BEKLENMİYOR AMA...'
Öte yandan İngiliz kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayan ve henüz 1. senesi dolan Bilic'in, ayrılmasının beklenmediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi.

TARAFTARLAR 'PARA KONUŞUR' DİYOR
West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken, bazı İngiliz taraftarlar 'Korkarım para konuşur', 'Hayır!', 'Bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici!' yorumlarını yaptı.

SLAVEN BILIC KİMDİR?
11 Eylül 1968 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen tecrübeli çalıştırıcı, şimdiye kadar; HNK , Hırvatistan U21, Hırvatistan, Lokomotif , , , Al-Ittihad Cidde ve West Bromwich'i yönetti. Öte yandan Bilic, West Bromwich ile toplamda 41 müsabakaya çıkarken 1,85 puan ortalaması yakaladı.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 10:53
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