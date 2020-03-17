İngilizlerdan olay iddia! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Slaven Bilic'i getirmeye hevesli!
Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile ilgili İngiliz medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe yönetimi, şu anda West Bromwich Albion kulübünün teknik patronluğunu yapan Slaven Bilic'i önümüzdeki sezondan itibaren takımın başına getirmek istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi 'teknik direktör' konusu. Sarı lacivertli yönetim, doğru ismi takımın başına getirmek isterken, konu ile ilgili İngiliz medyasından sürpriz bir iddia gündeme geldi.
'FENERBAHÇE BILIC'I GETİRMEYE HEVESLİ'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre geçtiğimiz yaz West Bromwich ile resmi sözleşme imzalayan Hırvat teknik adamı Fenerbahçe yönetimi, takımın başında görmek istiyor.
'KULÜPTEN AYRILMASI BEKLENMİYOR AMA...'
Öte yandan İngiliz kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayan ve henüz 1. senesi dolan Bilic'in, ayrılmasının beklenmediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi.
TARAFTARLAR 'PARA KONUŞUR' DİYOR
West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken, bazı İngiliz taraftarlar 'Korkarım para konuşur', 'Hayır!', 'Bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici!' yorumlarını yaptı.
SLAVEN BILIC KİMDİR?
11 Eylül 1968 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen tecrübeli çalıştırıcı, şimdiye kadar; HNK Hajduk Split, Hırvatistan U21, Hırvatistan, Lokomotif Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad Cidde ve West Bromwich'i yönetti. Öte yandan Bilic, West Bromwich ile toplamda 41 müsabakaya çıkarken 1,85 puan ortalaması yakaladı.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 10:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngilizlerdan olay iddia! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Slaven Bilic'i getirmeye hevesli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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