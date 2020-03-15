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15 Mart 2020, Pazar
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Hasan Ali kart cezalısı

Hasan Ali kart cezalısı

F.Bahçe’nın ’in 26. haftasında ’a konuk olduğu maçta 39’da ’e yaptığı faulün ardından görerek gelecek haftaki maçında cezalı duruma düştü.

F.Bahçe'nın 'in 26. haftasında 'a konuk olduğu maçta 39'da 'e yaptığı faulün ardından gördü. Sarı- lacivertlilerde kart sınırında olan Hasan Ali Kaldırım gördüğü sarı kart sebebiyle gelecek haftaki maçında cezalı duruma düştü.
  1. 15.3.2020
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