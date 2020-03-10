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10 Mart 2020, Salı
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Gençler rakipsiz

Gençler rakipsiz

’nun alt yapı takımları rakiplerine şans tanımadı. ’nda ’yı konuk eden sarı-lacivertli basketbolcular, salondan 95-63 galip ayrıldı. takımı da Ligi’nde ’i 82-50 yendi.

'nun alt yapı takımları rakiplerine şans tanımadı. 'nda 'yı konuk eden sarı-lacivertli basketbolcular, salondan 95-63 galip ayrıldı. takımı da Ligi'nde 'i 82-50 yendi.
  1. 10.3.2020
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