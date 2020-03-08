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08 Mart 2020, Pazar
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Taktikler Emre’den

Taktikler Emre’den

ile yolların ayrılmasından sonra ’yi çalıştıran , dünkü maçta da kulübedeydi. 2 maç sonra oyuncu olarak yedek kulübesinde oturan Emre, futbolcuları taktik veren ve uyarılarda bulunan isimdi.

ile yolların ayrılmasından sonra 'yi çalıştıran , dünkü maçta da kulübedeydi. 2 maç sonra oyuncu olarak yedek kulübesinde oturan Emre, futbolcuları taktik veren ve uyarılarda bulunan isimdi. 90 dakika boyunca heyecanlı bir şekilde kenarda duran 39 yaşındaki Emre, maçın beraberlike bitmesinin ardından da büyük üzüntü yaşadı. Ta
  1. 8.3.2020
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