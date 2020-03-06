Fenerbahçe'den Abdullah Avcı yalanlaması geldi

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Öyle ki sarı-lacivertli takımın Denizlispor maçının ardından deneyimli teknik adamı duyuracağı ifade edilmişti. Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı.



DENİZLİSPOR MAÇINDA TAKIM GÖLE'YE EMANET!

Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli isimleri Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu da Göle'ye bu görevinde destek sağlayacak.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'de çalışıyor. Daha önce gençlik gelişim antrenörlüğü ve A2 Lig antrenörü olarak çalıştı.



Zeki Murat Göle 2014 yılından itibaren ise Fenerbahçe A Takımı'nda görev yapıyor. 26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Zeki Murat Göle Düzcespor ve İstanbul Mesudiyespor'da amatör olarak futbol oynadı. Ayrıca 2. Lig'de ise bir maçı bulunuyor.