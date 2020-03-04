Tolga yeniden 11’de

F.Bahçe ile son maçına çıkan Ersun Yanal, Fraport-TAV Antalya maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Hasan Ali, Serdar ve Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine İsla, Deniz Türüç ve Tolga 11'de şans buldu. Rodrigues ile Emre de yoktu.