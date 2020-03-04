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04 Mart 2020, Çarşamba
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Tolga yeniden 11’de

Tolga yeniden 11’de

F.Bahçe ile çıkan , Fraport-TAV maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

F.Bahçe ile çıkan , Fraport-TAV maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Hasan Ali, Serdar ve Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine İsla, Deniz Türüç ve Tolga 11'de şans buldu. Rodrigues ile Emre de yoktu.

  1. 4.3.2020
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