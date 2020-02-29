Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu dönemi! Teknik ekibi hazır
Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal hedefteki isim olmuştu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, olası bir istifa durumunda yol haritasını belirledi.
Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe'nin önlenemez düşüşü, Antalyaspor maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik girdiği mücadelenin 90+6. dakikasında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Fenerbahçe son 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabildi ve toplam 13 puan kaybetti.
Özellikle Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve Kadıköy'deki 21 yıllık serinin son bulması camiada büyük bir olumsuz tablo yarattı. Fenerbahçe taraftarı da teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etmişti.
EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!
Kötü gidişatın ardından çözüm arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal'ın istida etmesi durumunda yol haritasını çizdi. Ajansspor'un haberine göre, Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi,Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.
TEKNİK EKİBİ HAZIR!
Ersun Yanal'ın istifa etmesi durumunda göreve başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi de belirlendi. Buna göre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ve Orhan Ak yapacak.
- 29.02.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu dönemi! Teknik ekibi hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.