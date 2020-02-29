Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu dönemi! Teknik ekibi hazır - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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'dan sonra Emre Belözoğlu dönemi! Teknik ekibi hazır

Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu dönemi! Teknik ekibi hazır

'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından hedefteki isim olmuştu. Sarı-lacivertli takımda Başkan , olası bir istifa durumunda yol haritasını belirledi.

mağlubiyetiyle başlayan 'nin önlenemez düşüşü, maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik girdiği mücadelenin 90+6. dakikasında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Fenerbahçe son 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabildi ve toplam 13 puan kaybetti.

Özellikle Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve 'deki 21 yıllık serinin son bulması camiada büyük bir olumsuz tablo yarattı. Fenerbahçe taraftarı da 'ı istifaya davet etmişti.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!
Kötü gidişatın ardından çözüm arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal'ın istida etmesi durumunda yol haritasını çizdi. Ajansspor'un haberine göre, Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan ve yönetimi,Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

TEKNİK EKİBİ HAZIR!
Ersun Yanal'ın istifa etmesi durumunda göreve başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi de belirlendi. Buna göre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını , ve Orhan Ak yapacak.

  1. 29.02.2020
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