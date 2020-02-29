Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu dönemi! Teknik ekibi hazır

Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe'nin önlenemez düşüşü, Antalyaspor maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son anlarına 2-1 yenik girdiği mücadelenin 90+6. dakikasında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Fenerbahçe son 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabildi ve toplam 13 puan kaybetti.

Özellikle Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve Kadıköy'deki 21 yıllık serinin son bulması camiada büyük bir olumsuz tablo yarattı. Fenerbahçe taraftarı da teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etmişti.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Kötü gidişatın ardından çözüm arayışında olan sarı-lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal'ın istida etmesi durumunda yol haritasını çizdi. Ajansspor'un haberine göre, Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi,Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

TEKNİK EKİBİ HAZIR!

Ersun Yanal'ın istifa etmesi durumunda göreve başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi de belirlendi. Buna göre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ve Orhan Ak yapacak.