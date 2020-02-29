Antalyaspor taraftarından Fenerbahçe'nin golünden sonra anlamlı hareket!
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmada perdeyi açan isim sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriç oldu. Golden sonra asker selamı veren Fenerbahçeli futbolcuları Antalyaspor taraftarı da ayakta alkışladı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, 24'üncü haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşmada gol sesi 35'inci dakikada geldi.
Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan yerden düzgün bir pasla topu Vedat Muriç ile buluşturdu. Muriç'te sert bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.
F.BAHÇELİ FUTBOLCULARDAN ASKER SELAMI
Fenerbahçeli futbolcular golün ardından saha kenarına gelerek asker selamında bulundu.
TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI
Vedat Muriç'in golünden sonra Fenerbahçeli futbolcuların asker selamını Antalyaspor taraftarı ayakta alkışladı.
NOT: Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
- 29.02.2020
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