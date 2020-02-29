Antalyaspor taraftarından Fenerbahçe'nin golünden sonra anlamlı hareket! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Antalyaspor taraftarından Fenerbahçe'nin golünden sonra anlamlı hareket!

taraftarından 'nin golünden sonra anlamlı hareket!

Antalyaspor taraftarından Fenerbahçe'nin golünden sonra anlamlı hareket!

'in 24'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmada perdeyi açan isim sarı-lacivertlilerin golcüsü oldu. Golden sonra asker selamı veren Fenerbahçeli futbolcuları Antalyaspor taraftarı da ayakta alkışladı.

'in 23'üncü haftasında sahasında 'a kaybeden , 24'üncü haftada deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşmada gol sesi 35'inci dakikada geldi.

Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında yerden düzgün bir pasla topu ile buluşturdu. Muriç'te sert bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.

F.BAHÇELİ FUTBOLCULARDAN ASKER SELAMI

Fenerbahçeli futbolcular golün ardından saha kenarına gelerek asker selamında bulundu.

TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI

Vedat Muriç'in golünden sonra Fenerbahçeli futbolcuların asker selamını Antalyaspor taraftarı ayakta alkışladı.

NOT: Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

  1. 29.02.2020
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