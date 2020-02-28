Adil Rami'den Fenerbahçe'ye taş! ''Kariyerimdeki en zor andı''
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Adil Rami, sarı-lacivertli takımda beklenen performansı gösterememiş ve Rus kulüplerinden Sochi'nin yolunu tutmuştu. Fransız futbolcudan eski takımıyla ilgili çarpıcı ifadeler geldi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye transfer olan Adil Rami, önemli itiraflarda bulundu.
"FARKLI KULÜPLERDEN TEKLİF GELDİ"
Katar'dan da teklif aldığını söyleyen Rami, "Farklı kulüplerden teklifler aldım, Ruslardan da teklifler vardı. Katar'dan da istediler ancak ben futbol oynamayı seviyorum. Sochi'den teklif geldiğinde 5 dakika düşündüm, ben savaşçıyım ve rekabeti severim dedim. En iyi performansımı göstereceğim." ifadelerini kullandı.
"ARTIK GEÇMİŞİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Yeni kulübünde mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, "Sochi'ye geldiğim için çok mutluyum. Artık geçmişi düşünmüyorum, önüme bakıyorum. Umarım taraftarları ve takımı memnun ederim. Sochi güzel bir şehir, bana Kaliforniya'yı hatırlatıyor." dedi.
"KARİYERİMİN EN ZOR ANI; FENERBAHÇE"
Fenerbahçe kararını alırken çok zorlandığını söyleyen tecrübeli savunmacı, "Kariyerimdeki en zor an, Fenerbahçe'ye gitme kararı aldığım andı. Herkes, Rusya'daki Dünya Kupası sonrasında benden daha iyi şeyler bekliyordu." diye konuştu.
- 28.02.2020
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