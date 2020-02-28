Adil Rami'den Fenerbahçe'ye taş! ''Kariyerimdeki en zor andı'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Adil Rami'den F.Bahçe'ye taş! ''Kariyerimdeki en zor andı''

'den 'ye taş! ''Kariyerimdeki en zor andı''

Adil Rami'den Fenerbahçe'ye taş! ''Kariyerimdeki en zor andı''

'nin yaz sezonunda kadrosuna kattığı , sarı-lacivertli takımda beklenen performansı gösterememiş ve Rus kulüplerinden Sochi'nin yolunu tutmuştu. Fransız futbolcudan eski takımıyla ilgili çarpıcı ifadeler geldi.

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve Ligi takımlarından Sochi'ye olan , önemli itiraflarda bulundu.

"FARKLI KULÜPLERDEN TEKLİF GELDİ"
'dan da teklif aldığını söyleyen Rami, "Farklı kulüplerden teklifler aldım, Ruslardan da teklifler vardı. Katar'dan da istediler ancak ben futbol oynamayı seviyorum. Sochi'den teklif geldiğinde 5 dakika düşündüm, ben savaşçıyım ve rekabeti severim dedim. En iyi performansımı göstereceğim." ifadelerini kullandı.

"ARTIK GEÇMİŞİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Yeni kulübünde mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, "Sochi'ye geldiğim için çok mutluyum. Artık geçmişi düşünmüyorum, önüme bakıyorum. Umarım taraftarları ve takımı memnun ederim. Sochi güzel bir şehir, bana Kaliforniya'yı hatırlatıyor." dedi.

"KARİYERİMİN EN ZOR ANI; FENERBAHÇE"
Fenerbahçe kararını alırken çok zorlandığını söyleyen tecrübeli savunmacı, "Kariyerimdeki en zor an, Fenerbahçe'ye gitme kararı aldığım andı. Herkes, Rusya'daki sonrasında benden daha iyi şeyler bekliyordu." diye konuştu.

  1. 28.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Rami'den Fenerbahçe'ye taş! ''Kariyerimdeki en zor andı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN