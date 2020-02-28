Son dakika: Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe' ret! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret!

Son dakika: Tahkim'den ve ' ret!

Son dakika: Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe' ret!

(TFF), Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre 'ın, Başkan için yaptığı itiraza, 'nin, yardımcı antrenör için yaptığı itiraza ret cevabı verdi! İşte detaylar...

TFF, Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre, ve 'nin talebi reddedildi.

İşte o açıklama;
TFF Tahkim Kurulu 28 Şubat 2020 günlü (14) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/73- K.2020/75

Beşiktaş A.Ş. ve başkanı ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/704 K.2019-2020/823 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/74- K.2020/76

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Ertele talebinin reddine, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 17:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe' ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN