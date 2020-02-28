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28 Şubat 2020, Cuma
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kafilesi 'da

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

'in 24. haftasında yarın Fraport TAV ile karşılaşacak , 'ya geldi.

kafilesini, 'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör 'a ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

  1. 28.02.2020
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